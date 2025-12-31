ЧМ по боксу, UFC и «Кайрат» в ЛЧ: названы главные победы казахстанского спорта в 2025 году

Бокс — главное событие года
По словам Базрова, наиболее значимым успехом Казахстана в масштабе всего спортивного сообщества стало выступление национальной сборной по боксу на чемпионатах мира.
«Если считать всё спортивное сообщество, включая все виды спорта, я думаю, что главной спортивной победой Казахстана в 2025 году было то, что наши боксёры очень круто выступили на чемпионате мира. Очень-очень запоминающееся выступление сделали».
В 2025 году мужская сборная Казахстана приняла участие сразу в двух чемпионатах мира — под эгидой World Boxing и IBA, завоевав в сумме семь медалей.
Прорыв Алмабаева в UFC
Отдельно тренер отметил успехи казахстанцев в ММА, выделив победу Асу Алмабаева в сильнейшей лиге мира.
«Если говорить об ММА, то я думаю, что Асу Алмабаев победил очень сильного соперника в самой сильной лиге».
Напомним, 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 Алмабаев одержал победу удушающим приёмом «гильотина» над американцем Алексом Пересом — бывшим претендентом на чемпионский пояс в наилегчайшем весе.
Исторический успех «Кайрата»
Не остался без внимания и казахстанский футбол. Базров отметил достижение алматинского «Кайрата», который впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
«Очень хорошие события были и в других видах спорта. Можно отметить футболистов “Кайрата”, которые попали в Лигу чемпионов и сыграли с “Реалом”.
Таким образом, 2025 год, по мнению Базрова, стал для казахстанского спорта насыщенным и успешным сразу в нескольких ключевых направлениях.