Трамп не любит заниматься спортом

Президент США заявил, что для него это скучно.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что занятия спортом вызывают у него скуку.

«Мне просто это не нравится, это скучно, — заявил 79-летний американский лидер в интервью газете The Wall Street Journal. — Бегать или ходить часами на беговой дорожке, как это делают некоторые, это не для меня».

При этом Трамп известен своей любовью к гольфу. В марте 2025 года портал HuffPost сообщал, что досуг американского лидера на его полях для гольфа во Флориде уже обошелся американским налогоплательщикам более чем в $18 млн с момента его возвращения в Белый дом 20 января. Высокие расходы обусловлены большой площадью полей, к обеспечению охраны которых приходится привлекать суда Береговой охраны США, а также значительное число сотрудников силовых ведомств. Как указывало издание, в первый президентский срок затраты на обеспечение безопасности американского лидера во время игр в гольф обошлись США в $151,5 млн.