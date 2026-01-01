Трамп не любит заниматься спортом

При этом Трамп известен своей любовью к гольфу. В марте 2025 года портал HuffPost сообщал, что досуг американского лидера на его полях для гольфа во Флориде уже обошелся американским налогоплательщикам более чем в $18 млн с момента его возвращения в Белый дом 20 января. Высокие расходы обусловлены большой площадью полей, к обеспечению охраны которых приходится привлекать суда Береговой охраны США, а также значительное число сотрудников силовых ведомств. Как указывало издание, в первый президентский срок затраты на обеспечение безопасности американского лидера во время игр в гольф обошлись США в $151,5 млн.