Васильев о главной победе российского спорта в 2025-м: «На международных соревнованиях — Сафонов, наверное. Четыре взятых пенальти — феерическое выступление»

А на международных соревнованиях это, наверное, Сафонов — футболист «ПСЖ». Матвей здорово выступил. Это было феерическое выступление. Он четыре пенальти взял в финальном матче. Это редкое явление, не знаю, были ли подобные прецеденты. Мне кажется, такого и не было никогда, — сказал Васильев.