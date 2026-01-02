Ричмонд
Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом». Он занимался в бесконтактном свитере

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся к тренировкам с командой.

Малкин не играет с 5 декабря из-за травмы верхней части тела. В этом сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 26 играх.

Нападающий, который занимался в бесконтактной форме, не поедет на игру против «Детройта».

«Никаких изменений в его статусе нет. Сегодняшняя тренировка была бесконтактной, так что это была просто первая возможность для него выйти с нами на лед. Но это хороший шаг в правильном направлении», — сказал тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз.

