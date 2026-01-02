Ричмонд
Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»

Президент «Броуков» Райзен высказался о зарплатах в WINLINE Медиалиге.

Источник: Спортс"

"Все команды, которые сотрудничают с БК, порезали. Денег на рынке стало намного меньше. Возможно, это даже очистит рынок и сделает его более конкурентноспособным для тех, кто приходит сюда доказывать, а не просто получать зарплату.

Все эти ЛФЛьщики не должны получать такие деньги. Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем они должны получать. Их уровень игры и перфомансов не достоин этих средств. Они ни говорят красиво, ни играют красиво, они ничего красиво не делают. Единственное, что они красиво делают — это возмущаются, и то не на публику, когда им не приходит зарплата вовремя«, — сказал президент “Броуков”.