Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»

Все эти ЛФЛьщики не должны получать такие деньги. Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем они должны получать. Их уровень игры и перфомансов не достоин этих средств. Они ни говорят красиво, ни играют красиво, они ничего красиво не делают. Единственное, что они красиво делают — это возмущаются, и то не на публику, когда им не приходит зарплата вовремя«, — сказал президент “Броуков”.