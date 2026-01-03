Ричмонд
Казахстанский теннисист начал год с неудачи

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко (№ 97) провёл первый матч в 2026 году. На старте квалификации турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия) он играл с бельгийцем Рафаэлем.

Источник: KTF/Андрей Ударцев

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко (№ 97) провёл первый матч в 2026 году. На старте квалификации турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия) он играл с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном (№ 85), сообщают Vesti.kz.

Встреча ограничилась двумя партиями и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Коллиньона. Это был первый очный матч между ними.

Таким образом 25-летний Шевченко завершил выступления в Брисбене уже после первой игры в квалификации, а 23-летнего Рафаэля дальше ждёт финальный матч за выход в основную сетку соревнований.

Отметим, что накануне первый матч в новом году выиграла другая вторая ракетка Казахстана, уже в женском одиночном разряде, — Юлия Путинцева (№ 71). Она также играет в Брисбене, где успешно прошла в финал квалификации.