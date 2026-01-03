Ричмонд
Ботн рассказал, как нашел Баккена мертвым: «У меня были шок и паника. Первое, что делаешь в такой ситуации — пытаешься помочь»

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн рассказал, что именно он обнаружил своего коллегу по сборной Сиверта Баккена мертвым в гостиничном номере.

Источник: Спортс"

Баккен скончался 23 декабря. Это произошло в итальянском Лаваце, где 27-летний спортсмен находился на сборе с другими норвежскими биатлонистами и лыжниками.

«Мы с Сивертом должны были отправиться на лыжную тренировку в 9 утра того дня. Я зашел к нему, чтобы взять ключи от машины и вынести лыжи и палки — и нашел его в номере бездыханным. У меня были абсолютный шок и паника. Первое, что делаешь в такой ситуации — пытаешься помочь», — сказал Ботн.

"Это было тяжелое время для всех нас. Ты находишься в каком-то шоковом состоянии, а затем начинаешь постепенно, день за днем, осознавать, что произошло… К счастью, мы были там вместе и поддерживали друг друга.

Я хочу, чтобы люди проявили уважение к родственникам, избегали спекуляций [на теме смерти Сиверта] и воздержались от выводов до завершения расследования.

Есть некоторые образы в моей голове, с которыми мне придется жить всю оставшуюся жизнь, я это понимаю. Думаю, разумно найти способ жить с этими образами", — добавил Ботн.

Умер биатлонист сборной Норвегии Сиверт Баккен: что известно.