Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми

Англичанин Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Англичанин Люк Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу и впервые в истории соревнований заработал 1 миллион фунтов стерлингов.

В финале соревнований, которые прошли в Лондоне, 18-летний Литтлер со счетом 7−1 одолел 23-летнего нидерландца Питера Герарда ван Веена.

Литтлер выиграл чемпионат мира по дартсу второй раз подряд. В прошлом году он установил рекорд, в возрасте 17 лет став самым молодым чемпионом мира в истории. Англичанин также является финалистом турнира 2024 года.

Также Литтлер стал первым чемпионом мира, заработавшим за победу 1 млн фунтов стерлингов. Ранее победители турнира получали 500 тысяч фунтов стерлингов. Общий призовой фонд чемпионата мира вырос с прошлогодних 2,5 млн фунтов стерлингов до рекордных 5 млн фунтов стерлингов.