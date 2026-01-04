Соперник «Кайрата» по ЛЧ устроил камбэк в матче с 5 голами

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, которые сумели совершить камбэк. В составе хозяев голы забили Эванилсон (10-я минута) и Эли Жуниор Крупи (77-я). У «канониров» отличились Габриэл (16-я минута) и Деклан Райс, оформивший дубль (54-я и 71-я). «Арсенал» с 48 очками укрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как «Борнмут» располагается на 15-й строчке, имея в активе 23 балла.