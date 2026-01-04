Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соперник «Кайрата» по ЛЧ устроил камбэк в матче с 5 голами

Футболисты лондонского «Арсенала» одержали волевую победу над «Борнмутом» в матче 20-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, которые сумели совершить камбэк. В составе хозяев голы забили Эванилсон (10-я минута) и Эли Жуниор Крупи (77-я). У «канониров» отличились Габриэл (16-я минута) и Деклан Райс, оформивший дубль (54-я и 71-я). «Арсенал» с 48 очками укрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как «Борнмут» располагается на 15-й строчке, имея в активе 23 балла.

7 января «Борнмут» примет «Тоттенхэм», а 8 января «Арсенал» сыграет дома с «Ливерпулем».

Отметим, что «Арсенал» является соперником алматинского «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов. Команды встретятся 28 января 2026 года в Лондоне. Ранее, 20 января, казахстанский клуб в Астане сыграет против бельгийского «Брюгге».