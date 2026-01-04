Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вероника Степанова: «Моя миссия — полностью реформировать нынешние лыжные гонки, сделать вид спорта современным»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что хочет сделать лыжные гонки более современным видом спорта.

Источник: Спортс"

— Нам нужно сокращать количество спортсменов, уделять больше внимания персоналиям. Люди приходят смотреть на конкретного человека в спорте. Включают хоккей, чтобы посмотреть на Александра Овечкина, футбол — на Артема Дзюбу. Лыжные гонки включают, чтобы посмотреть на Александра Большунова. И нам нужно узнавать, кто с ним может конкурировать, рассказывать о других спортсменах.

А когда на старт выходит больше 60 или 100 человек — это невозможно. Эфирное время не позволяет.

Многие воспринимают это как оскорбление. Я не говорю, что давайте два спортсмена будут соревноваться, а остальные будут заниматься другими делами, пусть дома сидят и борщи варят. Нет, ни в коем случае. Давайте создадим лиги, где только достойные будут соревноваться с лучшими. Моя миссия заключается в том, чтобы полностью реформировать нынешние лыжные гонки: изменить форматы, количество участников, сделать вид спорта современным.

— Лыжные гонки шагнули вперед за пять лет? Вы замечаете, что все больше людей приходит смотреть соревнования?

— Относительно других видом спорта нам нужно еще поработать. Смотрю каждый раз в окно и вижу, как все больше взрослых и детей идет с клюшками и баулами, а не с лыжами. Хотя я живу рядом с шикарным парком. Значит, мне и всем остальным нужно еще поработать, — сказала Степанова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше