Фетисов о том, что Овечкин получил клюшкой в лицо: «Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас — в раздевалке. Это мужская игра»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче НХЛ (2:3 Б).

Источник: Спортс"

У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.

"Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас — в раздевалке, и они играют дальше.

Это мужская игра, я бы не стал за это переживать. Все это заживает достаточно быстро", — сказал Фетисов.

Овечкину выбили еще один зуб! Просто посмотрите на эту улыбку.

