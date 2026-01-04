Российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону в Австралии

Почему в далекую Австралию? Во-первых, там лучшие условия для тренировок в межсезонье в мировом гребном слаломе. Там собираются все сильнейшие спортсмены. У нас появляется отличная возможность собирать информацию, как наши основные конкуренты готовятся к сезону, проводить совместные тренировки. Во-вторых, в Австралии в это время проводятся международные соревнования, на которых можно заработать дополнительные рейтинговые очки. Я имею в виду открытые чемпионаты Австралии и Океании.