Агент Овечкина о том, что форвард получил клюшкой в лицо: «С Сашей все нормально, он будет играть. Сотрясения нет»

У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.
"С Сашей все нормально. Он будет играть. Ничего страшного нет. Сотрясения нет.
Он будет в составе команды, готовится к следующему матчу", — сказал Чистяков.
Выбитые зубы — «фишка» хоккеистов. Разобрались, как жизнь без зубов сказывается на здоровье.
Овечкину выбили еще один зуб! Просто посмотрите на эту улыбку.
