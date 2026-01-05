Ричмонд
Умер спортивный журналист Владимир Гескин

Гескин работал в спортивной журналистике с 1970-х, освещал девять Олимпиад, был одним из руководителей «Советского спорта» и сооснователем «Спорт-Экспресса».

Источник: ТАСС

Спортивный журналист Владимир Гескин умер на 75-м году жизни 5 января, сообщил РБК журналист Всеволод Кукушкин.

«Он ушел в мир иной сегодня. Это произошло сегодня утром, поэтому еще не определились [с датой и местом прощания]», — сказал Кукушкин.

О смерти Гескина также сообщила в своем телеграм-канале журналистка RT и олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская.

Выпускник факультета журналистики МГУ, занимался спортивной журналистикой с 1974 года.

Гескин был одним из руководителей «Советского спорта» и одним из основателей «Спорт-Экспресса», освещал девять Олимпиад, писал книги.