Российская волейболистка Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы

Матч пройдет 6 января в Польше.
"В связи с истечением срока действия текущей визы Арины Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну.
В результате сложившейся ситуации наша спортсменка Арина Федоровцева не сможет принять участие в завтрашнем матче«, — говорится в заявлении пресс-службы “Фенербахче”.
Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Польша отказала Федоровцевой в получении визы для въезда в страну перед матчем Лиги чемпионов.