Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская волейболистка Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы

Российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая за турецкий клуб «Фенербахче», не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Источник: Спортс"

Матч пройдет 6 января в Польше.

"В связи с истечением срока действия текущей визы Арины Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну.

В результате сложившейся ситуации наша спортсменка Арина Федоровцева не сможет принять участие в завтрашнем матче«, — говорится в заявлении пресс-службы “Фенербахче”.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Польша отказала Федоровцевой в получении визы для въезда в страну перед матчем Лиги чемпионов.