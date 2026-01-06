Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Превц, Эмбахер, Херль, Чофениг, Кобаяси, Раймунд, Ланишек выступят в первой попытке

Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26.
«Турне четырех трамплинов».
4-й этап.
Бишофсхофен, Австрия.
HS142.
Начало первой попытки — 17.00, финала — 18.30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Юкийя Сато (Япония).
2. Пиус Пашке (Германия).
3. Наоки Накамура (Япония).
6. Андреас Веллингер (Германия).
11. Кристофер Эриксен Сундаль (Норвегия).
13. Давид Кубацки (Польша).
14. Камиль Стох (Польша).
16. Грегор Дешванден (Швейцария).
22. Мануэль Феттнер (Австрия).
24. Кацпер Томасяк (Польша).
25. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия).
26. Штефан Крафт (Австрия).
28. Анже Ланишек (Словения).
30. Феликс Хоффман (Германия).
34. Исак Андреас Лангмо (Норвегия).
36. Рен Никайдо (Япония).
37. Карл Гайгер (Германия).
38. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия).
40. Филипп Раймунд (Германия).
42. Рею Кобаяси (Япония).
44. Даниэль Чофениг (Австрия).
46. Ян Херль (Австрия).
48. Штефан Эмбахер (Австрия).
50. Домен Превц (Словения).
Общий зачет (после 3 этапов из 4).
1. Домен Превц (Словения) — 895,8.
2. Ян Херль (Австрия) — 854,4.
3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 854,1.
4. Рен Никайдо (Япония) — 841,7.
5. Феликс Хоффманн (Германия) — 840,4.
6. Рею Кобаяси (Япония) — 823,5.
7. Филипп Раймунд (Германия) — 814,0.
8. Даниэль Чофениг (Австрия) — 811,9.
9. Анже Ланишек (Словения) — 793,1.
10. Кацпер Томасяк (Польша) — 792,5.
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26.