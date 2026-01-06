Где и когда смотреть матч «Барыса» против «Торпедо» в КХЛ

Любопытно, что пять последних поединков между командами завершались в пользу российского клуба (2:1, 4:2, 10:1, 3:1 и 5:3). Однако на данный момент «Торпедо» терпит серию из четырёх поражений. «Барыс», в свою очередь, прервал череду неудач в последнем матче 2025 года, сенсационно обыграв на выезде омский «Авангард» (3:2).