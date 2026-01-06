Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где и когда смотреть матч «Барыса» против «Торпедо» в КХЛ

Сегодня, 6 января, астанинский «Барыс» проведёт выездной матч против нижегородского «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча на льду в Нижнем Новгороде (Россия) начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция стартует в 18:50 и будет доступна на телеканале Qazsport, а также на официальном сайте вещателя.

Любопытно, что пять последних поединков между командами завершались в пользу российского клуба (2:1, 4:2, 10:1, 3:1 и 5:3). Однако на данный момент «Торпедо» терпит серию из четырёх поражений. «Барыс», в свою очередь, прервал череду неудач в последнем матче 2025 года, сенсационно обыграв на выезде омский «Авангард» (3:2).

По итогам 41 проведенной встречи нижегородцы заработали 50 очков, располагаясь на пятой строчке в таблице Западной конференции. «Барыс» же за 42 игры набрал 36 баллов и занимает девятое место на Востоке.

Появилась информация о судьбе главного тренера «Барыса».