Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал престижного турнира WTA

Уверенная победа над россиянками.

В четвертьфинале Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич уверенно обыграла российскую пару Екатерина Александрова / Мирра Андреева. Встреча завершилась в двух сетах — 6:1, 6:3, не оставив соперницам реальных шансов на камбэк.

По ходу поединка Данилина и Крунич продемонстрировали стабильную и агрессивную игру. Они выполнили два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из семи брейк-пойнтов. У россиянок также было два эйса, однако они значительно уступили по ключевым игровым компонентам.

Анна Данилина на данный момент занимает 14-е место в парном рейтинге WTA, а Александра Крунич располагается на 17-й позиции. В полуфинале турнира казахстанско-сербский дуэт поборется за выход в финал и продолжит борьбу за титул в Брисбене.

