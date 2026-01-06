Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026.
«Ижевская винтовка».
Ижевск.
Расписание трансляций.
8 января, четверг.
10:00 — мужчины, индивидуальная гонка — Матч ТВ, Матч! Арена.
13:00 — женщины, индивидуальная гонка — Матч ТВ, Матч! Арена.
10 января, суббота.
10:30 — смешанная эстафета — Матч ТВ.
11 января, воскресенье.
10:00 — женщины, большой масс-старт — Матч ТВ.
12:45 — мужчины, большой масс-старт — Матч ТВ.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок — московское.
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26.