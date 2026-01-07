Ричмонд
Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Динамо-ЛО» сыграет с петербургским «Зенитом», «Енисей» против «Белогорья» и другие матчи

С 7 по 9 января пройдут матчи 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

17-й тур.

7 января.

Динамо-ЛО — Зенит Санкт-Петербург — 17.30.

8 января.

Енисей — Белогорье — 11.00.

Оренбуржье — Динамо Москва — 14.00.

Ярославич — Газпром-Югра — 17.00.

Горький — Зенит Казань — 17.30.

Нова — Факел — 18.00.

МГТУ — Кузбасс — 18.30.

9 января.

Урал — Локомотив — 16.30.

Турнирное положение: Зенит Казань — 14 побед — 1 поражение (39 очков), Локомотив — 13−3 (39), Зенит Санкт-Петербург — 12−4 (38), Динамо Москва — 12−3 (35), Белогорье — 11−5 (34), Динамо-ЛО — 11−5 (29), Енисей — 9−7 (28), Нова — 8−7 (25), Факел — 7−9 (21), Горький — 7−9 (18), Газпром-Югра — 6−9 (18), Урал — 5−11 (16), Оренбуржье — 5−11 (15), Ярославич — 3−13 (11), Кузбасс — 2−14 (9), МГТУ — 1−15 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.