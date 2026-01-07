Ричмонд
Семен Елистратов: «Овечкина многие признают спортсменом года, но я не согласен — мой выбор в пользу Мельниковой»

Олимпийский чемпион по шорт‑треку Семен Елистратов назвал гимнастку Ангелину Мельникову спортсменом 2025 года в России.

Источник: Спортс"

— Кого вы считаете лучшими шорт‑трекистами 2025 года?

— У мужчин назову канадца Уильяма Данджину. Он ворвался на международную арену, и олимпийский сезон доказывает его высокий уровень. Слежу за ним, хотелось бы с ним побороться.

У девочек отмечу его соотечественницу Кортни Саро. Она невероятно перезагрузилась, стабильно выдает хороший результат — постоянно попадает в топ‑3. Я с ней бегал, но тогда она не была еще такой стабильной спортсменкой.

— Лучший спортсмен года?

— Для меня это Ангелина Мельникова. Я с ней знаком, знаю, что у нее было много травм, но она восстановилась и выиграла две золотые медали на чемпионате мира. Это вдохновляет.

Отрадно, что Геля одна из немногих, кто мелькает в медийном поле, продвигает себя и свой вид спорта. А самым медийным и узнаваемым спортсменом считаю Александра Овечкина. Его многие признают спортсменом года, но я не согласен — мой выбор падает в пользу Мельниковой, — рассказал Елистратов.

Интервью Ангелины Мельниковой, которую вы выбрали спортсменкой года.

