Малкин о травме: «После игры не чувствовал боли, но следующим утром я не мог двигать плечом — это просто безумие. Чувствую себя намного лучше последние 3−4 дня»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своей травме.

Форвард не играет с 5 декабря из-за повреждения верхней части тела. В этом сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 26 играх.

Ранее стало известно, что он возобновил тренировки с полным контактом и готовится к возвращению в игру.

"Это безумие, потому что после игры я не чувствовал никакой боли. Но на следующее утро я проснулся, и моя верхняя часть тела — я не мог двигать плечом — это просто безумие.

[Восстановление] медленно шло каждый день. День за днем… Я не мог двигать рукой. Это было тяжело. Я делал все, что мог. Я тренировался для восстановления каждый день, но это нелегко.

Это была странная травма, но не такая уж и ужасная. Это мелочи, но они раздражают. Каждый день была боль.

Последние пару недель я много чего делал. Наверное, последние три-четыре дня я чувствую себя намного лучше", — сказал Малкин.

