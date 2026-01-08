Актер сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон примет участие в «Олимпиаде на стероидах». Он намерен превзойти мировой рекорд в становой тяге

Бьернссон — победитель и многократный призер соревнований «Самый сильный человек планеты». В рамках Enhanced Games он намерен превзойти мировой рекорд в становой тяге (510 кг), который установил в сентябре 2025 года.
Первые в истории «Расширенные игры» (Enhanced Games), где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».
В программу Enhanced Games входят три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешено использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства.
Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены.
МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война.