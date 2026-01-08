Защитника «Виннипега» Флери выписали из больницы. Он получил перелом носа и ушиб спины

«Нужно подождать и посмотреть. Когда так сильно бьешься головой… Я пока не говорю, что это сотрясение мозга, но должно еще пройти несколько дней, нужно посмотреть, как он себя чувствует. Он может проснуться через три дня и чувствовать себя прекрасно [или] через три дня у него могут возникнуть проблемы», — добавил тренер.