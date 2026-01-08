Ричмонд
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Кузбассом», казанское «Динамо» против «Волги», другие матчи

8 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

Саяны — Сибсельмаш — 9.00.

Уральский трубник — Кузбасс — 11.00.

Ак-Барс Динамо — Волга — 13.00.

Родина — Водник — 13.00.

Старт — Динамо Москва — 13.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 30 очков (10 игр), Динамо Москва — 27 (10), Водник — 22 (10), Уральский трубник — 21 (11), Кузбасс — 19 (10), Родина — 18 (10), Старт — 15 (10), Енисей — 12 (10), Волга — 8 (10), Сибсельмаш — 4 (10), Ак-Барс Динамо — 4 (10), Саяны — 0 (11).