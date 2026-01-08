Прямая трансляция матча Рыбакиной на турнире за 613 миллионов

Соперницей Рыбакиной станет испанка Паула Бадоса (WTA № 25). Встреча третьего круга начнётся ориентировочно в 07:45 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке и здесь.
Отметим, что Рыбакина пропустила первый круг и начала выступление со второго раунда, где обыграла представительницу Китая Шуай Чжан (WTA № 79).
Победительница матча Рыбакина — Бадоса в четвертьфинале сыграет с сильнейшей в паре Каролина Мухова (WTA № 20, Чехия) — Екатерина Александрова (WTA № 10, Россия).
Добавим, что турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).