Где продолжит карьеру «казахский Месси»? Есть ответ

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, несмотря на слухи о возможном уходе из «Актобе», 25-летний футболист принял решение остаться в клубе и сосредоточиться на борьбе за место в основном составе.
Отмечается, что Сейдахмет намерен помочь команде в борьбе за чемпионство в новом сезоне КПЛ. Кроме того, у игрока действует контракт с пятикратными чемпионами Казахстана.
В минувшем сезоне полузащитник провёл за «красно-белых» 21 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
Ранее в карьере Сейдахмета были «Тараз», «Кайрат», «Жетысу», а также российская «Уфа» и болгарский «Левски». В разное время он вызывался в юношеские, молодёжную и национальную сборные Казахстана.