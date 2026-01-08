Ричмонд
Где продолжит карьеру «казахский Месси»? Есть ответ

Прояснилось будущее полузащитника Еркебулана Сейдахмета, известного среди болельщиков как «казахский Месси», передают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, несмотря на слухи о возможном уходе из «Актобе», 25-летний футболист принял решение остаться в клубе и сосредоточиться на борьбе за место в основном составе.

Отмечается, что Сейдахмет намерен помочь команде в борьбе за чемпионство в новом сезоне КПЛ. Кроме того, у игрока действует контракт с пятикратными чемпионами Казахстана.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «красно-белых» 21 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее в карьере Сейдахмета были «Тараз», «Кайрат», «Жетысу», а также российская «Уфа» и болгарский «Левски». В разное время он вызывался в юношеские, молодёжную и национальную сборные Казахстана.