Дмитрий Губерниев: «Уровень стрельбы — болевая точка нашего биатлона. Эти навыки развиваются в условиях жесткой конкуренции»

"С приходом Юрловой стрельба биатлонисток, с которыми она работает, стала лучше. Уровень стрельбы — это болезненная тема и болевая точка нашего биатлона. Эти навыки развиваются в условиях жесткой конкуренции. А конкуренция с белорусами у нас на внутренних стартах не такая, как на Кубке мира.