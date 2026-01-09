Дмитрий Губерниев: «Уровень стрельбы — болевая точка нашего биатлона. Эти навыки развиваются в условиях жесткой конкуренции»

"С приходом Юрловой стрельба биатлонисток, с которыми она работает, стала лучше. Уровень стрельбы — это болезненная тема и болевая точка нашего биатлона. Эти навыки развиваются в условиях жесткой конкуренции. А конкуренция с белорусами у нас на внутренних стартах не такая, как на Кубке мира.
Юрлова права во всем. Но наши биатлонисты работают для того, чтобы быть во всеоружии, когда вернемся на мировую арену", — сказал Губерниев.
Юрлова о стрельбе российских биатлонистов: «Рисковать мы перестали однозначно. Допускаю, что сказывается отсутствие международных стартов».