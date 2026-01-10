Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» сыграет с КПРФ, «Ухта» против «Факела» и другие матчи

10−11 января пройдут матчи 15-го тура российской Суперлиги по футзалу.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

15-й тур.

Первые матчи.

10 января.

Торпедо — ИрАэро — 11.45.

Тюмень — ЛКС — 12.00.

Норильский никель — КПРФ — 13.00.

Ухта — Факел — 15.00.

Новая генерация — Синара — 16.00.

Кристалл — Газпром-Югра — 17.00.

Вторые матчи.

11 января.

Норильский никель — КПРФ — 13.00.

Тюмень — ЛКС — 14.30.

Ухта — Факел — 15.00.

Новая генерация — Синара — 16.00.

Торпедо — ИрАэро — 16.00.

Кристалл — Газпром-Югра — 17.00.

Турнирное положение: Норильский никель — 61 очко (26 игр), КПРФ — 57 (26), Газпром-Югра — 57 (26), Тюмень — 47 (26), Ухта — 46 (26), Синара — 45 (26), Торпедо — 41 (24), Кристалл — 38 (26), ИрАэро — 30 (26), Новая генерация — 27 (26), ЛКС — 24 (26), Факел-ГТС — 21 (26), Сибиряк — 10 (26).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.