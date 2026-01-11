Новая дата появилась в допинг-скандале Жанибека Алимханулы

Напомним, что в начале декабря стало известно: первая допинг-проба Алимханулы показала наличие запрещённого вещества. Вследствие этого был отменён его объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой (32−3−3, 19 KO). После публикации результатов пробы A команда боксёра инициировала вскрытие пробы B. Это произошло 9 января. По заявлению менеджера боксера Берика Султана её отправили в лабораторию.