Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йоханнес Клэбо: «Когда слышу, что я становлюсь медленнее, это мотивирует меня доказать обратное»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о намерении продолжать спортивную карьеру до 2030 года.

Источник: Спортс"

"Я подписал спонсорские контракты на пять лет. Мне нравится строить долгосрочные планы. Меня мотивирует то, что в 2030 году Олимпиада пройдет на высоте.

Я уже говорил, что чем старше я становлюсь, тем сложнее мне держать в тонусе быстрые мышечные волокна. Поэтому я, возможно, буду больше концентрироваться на дистанционных гонках.

Но когда я слышу, что я становлюсь медленнее, это мотивирует меня доказать обратное", — сказал Клэбо.

Йоханнесу Клэбо 29 лет, он является пятикратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира.