Майя Гурбанбердиева: «Всегда смотрю Олимпийские игры. Буду болеть за Петросян и Гуменника»

"Всегда смотрю Олимпийские игры. Конечно, буду смотреть на этот раз.
Буду болеть за российских фигуристов — Аделию Петросян и Петра Гуменника!" — сказала Гурбанбердиева.
