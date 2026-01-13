Ричмонд
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Новой»

14 января пройдет матч 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу между казанским «Зенитом» и «Новой».

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

15-й тур.

14 января.

Зенит Казань — Нова — 19.00 мск.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 16 побед — 1 поражение (45 очков), Локомотив — 15−3 (44), Зенит Санкт-Петербург — 14−4 (43), Динамо Москва — 14−3 (41), Белогорье — 13−5 (40), Динамо-ЛО — 12−6 (32), Нова — 9−8 (28), Енисей — 9−9 (28), Газпром-Югра — 8−9 (23), Факел — 7−11 (22), Горький — 7−11 (18), Оренбуржье — 6−12 (18), Урал — 5−13 (16), Ярославич — 3−15 (12), Кузбасс — 2−16 (10), МГТУ — 2−16 (6).