ВЦИОМ: россияне объяснили, почему отказываются от просмотра спортивных фильмов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти треть россиян отказываются от просмотра спортивных фильмов и сериалов из-за излишнего пафоса, примерно 20% также не нравится затянутость и плохая игра актеров. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ, изучивший отношение аудитории к этому жанру.
«Главные триггеры отказа от просмотра кино о спорте — излишний пафос (27%), затянутость (21%) и плохая игра актеров (20%)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
При этом 82% россиян считают, что снимать спортивное кино скорее нужно. По данным аналитиков, такие произведения выполняют в обществе консолидирующую функцию, объединяя зрителей вокруг известных событий и достижений.
Главным мотивом просмотра спортивного кино стала отсылка к реальным событиям (46%). На втором месте — интерес к конкретному виду спорта (30%), на третьем — рекомендации близких (29%).
Как отмечают эксперты, ключевой интерес зрителей лежит в драматической, а не спортивной составляющей. Сам спорт становится лишь фоном для развития сюжета. Наблюдение за трансформацией героя привлекает 27% респондентов, а его отношения с тренером, соперниками и близкими — 32%.
Всероссийский онлайн-опрос проводился