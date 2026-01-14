Лыжи. Кубок России. Степанова, Пантрина, Ступак, Маслакова, Пеклецова, Кулешова, Сорина, Крупицкая пробегут коньковую «разделку» на 10 км

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.
6-й этап.
Казань.
Женщины.
10 км, свободный стиль.
Начало — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
1. Арина Перевозчикова.
6. Анна Мачехина (Беларусь).
13. Наталья Крамаренко.
14. Руслана Дьякова.
15. Милена Габушева.
21. Алеся Рушенцева.
23. Елизавета Еремеева.
24. Екатерина Евтягина.
25. Алина Кудисова.
28. Алена Перевозчикова.
29. Олеся Ляшенко.
30. Александра Кононова.
31. Екатерина Булычева.
32. Ольга Царева.
33. Вероника Степанова.
34. Ксения Шорохова.
35. Карина Гончарова.
36. Дарья Канева.
37. Арина Каличева.
38. Екатерина Смирнова.
39. Алена Баранова.
40. Елизавета Шалабода.
41. Анастасия Кулешова.
42. Елизавета Пантрина.
43. Алена Плечева.
44. Татьяна Сорина.
45. Лариса Рясина.
46. Арина Кусургашева.
47. Юлия Ступак.
48. Екатерина Шибекина.
49. Арина Былинко.
50. Алиса Жамбалова.
51. Светлана Заборская.
52. Елизавета Маслакова.
53. Арина Рощина.
54. Лидия Горбунова.
55. Ирина Ибрагимова.
56. Екатерина Никитина.
57. Дарья Белослудцева.
58. Евгения Крупицкая.
59. Мария Истомина.
60. Алина Пеклецова.
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Казани.