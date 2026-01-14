Ричмонд
Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Спицов, Якимушкин, Тиунов, Волков, Горбунов, Мальцев пробегут коньковую «разделку» на 15 км

15 января на этапе Кубка России по лыжам в Казани пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км.

Источник: Спортс"

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.

6-й этап.

Казань.

Мужчины.

15 км, свободный стиль.

Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».

Старт-лист.

20. Никита Денисов.

21. Вячеслав Мамичев.

24. Виктор Жуль.

26. Данила Карпасюк.

27. Дмитрий Кондрашов.

28. Евгений Кудрявцев.

29. Андрей Собакарев.

30. Алексей Виценко.

31. Андрей Сахаров.

32. Дмитрий Жуль.

33. Константин Тиунов.

34. Иван Горбунов.

35. Андрей Ларьков.

36. Кирилл Кочегаров.

37. Андрей Кузнецов.

38. Сергей Волков.

39. Антон Тимашов.

40. Евгений Семяшкин.

41. Егор Митрошин.

42. Ермил Вокуев.

43. Никита Родионов.

44. Сергей Забалуев.

45. Андрей Алипкин.

46. Артем Мальцев.

47. Александр Бакуров.

48. Денис Спицов.

49. Дмитрий Пузанов.

50. Александр Большунов.

51. Александр Ившин.

52. Илья Семиков.

53. Андрей Мельниченко.

54. Павел Соловьев.

55. Арсений Поздеев.

56. Алексей Червоткин.

57. Виктор Иванов.

58. Иван Якимушкин.

59. Владимир Фролов.

60. Сергей Ардашев.

Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Казани.