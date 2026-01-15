Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Ухтой», «Факел» против «Торпедо», другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.
16-й тур.
Первые матчи.
15 января.
Норильский никель — Ухта — 15.00.
Факел — Торпедо — 17.00.
16 января.
Сибиряк — Новая генерация — 15.00.
Тюмень — КПРФ — 17.00.
ЛКС — Газпром-Югра — 19.00.
Кристалл — Синара — 19.45.
Вторые матчи.
16 января.
Норильский никель — Ухта- 15.00.
Факел — Торпедо — 17.00.
17 января.
Сибиряк — Новая генерация — 11.00.
Тюмень — КПРФ — 12.00.
Кристалл — Синара — 16.00.
ЛКС — Газпром-Югра — 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Норильский никель — 64 очка (28 игр), КПРФ — 60 (28), Газпром-Югра — 59 (28), Ухта — 51 (28), Синара — 51 (28), Тюмень — 47 (26), Торпедо — 44 (26), Кристалл — 42 (28), ИрАэро — 33 (28), Новая генерация — 27 (28), ЛКС — 24 (26), Факел-ГТС — 22 (28), Сибиряк — 10 (26).