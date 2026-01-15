Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет со «Стартом», «Водник» против «СКА-Нефтяника», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
Кузбасс — Старт — 15.00.
Саяны — Волга — 15.00.
Сибсельмаш — Родина — 15.00.
Уральский трубник — Ак-Барс Динамо — 17.00.
Водник — СКА-Нефтяник — 19.00.
Динамо Москва — Енисей — 19.45.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 36 очков (12 игр), Динамо Москва — 34 (13), Кузбасс — 28 (13), Водник — 27 (13), Уральский трубник — 24 (13), Старт — 19 (13), Родина — 18 (13), Енисей — 12 (12), Волга — 11 (12), Сибсельмаш — 8 (13), Ак-Барс Динамо — 4 (12), Саяны — 1 (13).