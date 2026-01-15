США продолжают бойкотировать взносы в ВАДА: и это остается без последствий

Вероятно, из-за этих ограничений Россия уже де-факто лишилась 1,1 миллиона долларов, которые, по заявлению министра спорта РФ Михаила Дегтярева, были направлены 19 декабря 2024 года в счет взноса за 2023 год (общий объем которого должен был составить 1,26 миллиона долларов). Незначительную часть этой суммы — чуть более 50 тысяч долларов — РФ удалось перевести в июле 2024 года через южноафриканский банк, воспользовавшись наличием у ВАДА офиса и счета в ЮАР. Однако основная сумма в конце 2024 года была отправлена через российский банк, попавший под американские санкции (SDN) 21 ноября. В результате транзакция была заблокирована в международной платежной системе, и по состоянию на 9 января 2026 года — спустя год — средства так и не поступили на счет агентства.