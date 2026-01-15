США продолжают бойкотировать взносы в ВАДА: и это остается без последствий

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнародовало бюджетные документы с размерами взносов, которые страны-подписанты должны перечислить в 2026 году. Согласно этим данным, Россия обязана заплатить 1,44 миллиона долларов. Однако остается неясным, как именно это будет осуществлено: санкции в отношении нашей страны и ее финансовых институтов создают препятствия для проведения платежей.
Пропавший платеж
Вероятно, из-за этих ограничений Россия уже де-факто лишилась 1,1 миллиона долларов, которые, по заявлению министра спорта РФ Михаила Дегтярева, были направлены 19 декабря 2024 года в счет взноса за 2023 год (общий объем которого должен был составить 1,26 миллиона долларов). Незначительную часть этой суммы — чуть более 50 тысяч долларов — РФ удалось перевести в июле 2024 года через южноафриканский банк, воспользовавшись наличием у ВАДА офиса и счета в ЮАР. Однако основная сумма в конце 2024 года была отправлена через российский банк, попавший под американские санкции (SDN) 21 ноября. В результате транзакция была заблокирована в международной платежной системе, и по состоянию на 9 января 2026 года — спустя год — средства так и не поступили на счет агентства.
В целом анализ документов о фактических поступлениях в бюджет ВАДА за 2024−2025 годы рисует тревожную картину. Кризис финансирования оказался глубже, чем предполагалось: два крупнейших донора — Россия и США — на протяжении двух лет фактически не перечисляли свои взносы. Если ситуация с Россией относительно прозрачна (последовательные ограничения — от банковских санкций до выхода из Совета Европы, сопровождавшиеся требованием пересчета размера взноса и технической невозможностью платежа), то позиция США носит более сложный характер.
Вашингтон де-факто бойкотирует свои финансовые обязательства, апеллируя к необходимости полного независимого аудита деятельности ВАДА. Поводом стала история с группой китайских пловцов, у которых перед Олимпиадой в Токио были обнаружены следы триметазидина, но которые не понесли временного отстранения или дисквалификации. Обнародование этого инцидента спровоцировало в США скандал, результатом которого стало законодательное закрепление права приостанавливать взносы в ВАДА. С тех пор платежи не осуществляются, и в обозримом будущем эта политика, судя по всему, меняться не будет.
Россия хочет, но не может, США же могут, но не хотят
В результате за последние два года в бюджете ВАДА образовался значительный дефицит:
— Российская Федерация: планируемый взнос ~1,34 млн (2024) и ~1,41 млн (2025) долларов. Получено: 0.
— Соединенные Штаты Америки: планируемый взнос ~3,62 млн (2024) и ~3,84 млн (2025) долларов. Получено: 0.
Таким образом, совокупная недополученная ВАДА сумма только от этих двух государств за два года превышает 10 миллионов долларов. Причины различаются (Россия хочет, но не может, США же могут, но не хотят), однако результат идентичен: ВАДА вынуждено импровизировать и все чаще обращать взор в сторону Азии, а точнее — Китая. КНР в этой ситуации предстает образцовым и ответственным донором, полностью и в срок выполняющим свои обязательства. Тем не менее тень «китайского дела» создает перцепционный диссонанс: у многих наблюдателей складывается впечатление, что Пекин, исправно и даже сверх нормы финансируя агентство, тем самым «приобретает» его лояльность в отношении своих атлетов.
Утвержденный бюджет на 2026 год, в котором и Россия, и США вновь фигурируют в качестве крупнейших доноров (со взносами 1,44 миллиона и 3,96 миллиона долларов соответственно), в свете данных 2024−2025 годов выглядит не столько реалистичным финансовым планом, сколько актом политической веры или условностью. Он отражает желаемую норму — возвращение к паритетной модели финансирования. Но игнорирует реальность, в которой эта модель де-факто не функционирует.
ВАДА оказалось в институциональной ловушке. Агентство не может полноценно работать без средств США и России, массовые неплатежи превращают его бюджет в фикцию, однако выполнить требования Вашингтона (полный аудит) оно не готово, а вывести российские банки из-под санкций не в его власти. Как следствие, в 2026 году ведущая мировая организация по борьбе с допингом, вероятно, недосчитается как минимум 5,4 миллиона долларов — если только Москва не найдет альтернативного способа оплаты (например — наличными, через дипломатические каналы). Подобный сценарий, впрочем, представляется маловероятным.
Сергей Лисин