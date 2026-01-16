Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Панжинский о Коростелеве и Непряевой: «Возможно, в этом сезоне им так и не удастся пройти квалификацию спринта. Но думаю, что со временем они привыкнут»

Серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках Александр Панжинский оценил шансы Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринтах на Кубке мира.

Источник: Спортс"

"Нашим ребятам не хватает скорости движений. Они не привыкли к таким спринтерским кругам, как на Кубке мира, у нас круге длиннее. Савелий и Дарья проходят адаптацию и, возможно, что в этом сезоне им так и не удастся пройти квалификацию. Но я думаю, что со временем они привыкнут.

Они больше заточены под дистанционные гонки, и там мы видели, как наши спортсмены заезжали не только в топ-10, но и в топ-5. Так что я считаю более правильным оценивать их реальный уровень по дистанции, но и над спринтом нужно работать", — сказал Панжинский.

«Судя по трассам, мы вообще не готовились к Олимпиаде». Что не так с лыжным спринтом.