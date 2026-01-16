Ричмонд
Коростелев и Непряева пропустят коньковый спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В старт-листах на квалификацию, опубликованных FIS, Коростелев и Непряева отсутствуют. В воскресенье в Оберхофе пройдет классическая гонка с раздельным стартом на 10 км.

Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.