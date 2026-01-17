Лыжи. Кубок России. Пантрина, Баранова, Горбунова, Крупицкая, Никитина, Шорохова выступят в квалификации классического спринта

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.
6-й этап.
Казань.
Женщины.
Спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 10:15, финала — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
1. Алиса Жамбалова.
2. Наталья Крамаренко.
3. Ольга Царева.
6. Анастасия Кириллова.
7. Мария Истомина.
8. Арина Былинко.
9. Екатерина Мегедь.
10. Екатерина Смирнова.
11. Лидия Горбунова.
12. Елизавета Маслакова.
13. Екатерина Евтягина.
14. Елизавета Пантрина.
15. Руслана Дьякова.
16. Татьяна Сорина.
17. Анна Мачехина (Беларусь).
19. Христина Мацокина.
20. Екатерина Никитина.
21. Ксения Шорохова.
22. Арина Рощина.
24. Карина Гончарова.
25. Ольга Сергеева.
26. Екатерина Булычева.
27. Милена Габушева.
28. Евгения Крупицкая.
29. Алена Баранова.
30. Дарья Канева.
31. Анастасия Доценко.
32. Лилия Васильева.
39. Алина Пеклецова.
41. Алеся Рушенцева.
42. Елизавета Еремеева.
45. Арина Каличева.
46. Олеся Ляшенко.
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Казани.