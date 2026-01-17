Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — ЦСКА

В субботу, 17 января, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Барыс» примет московский ЦСКА, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Прямая трансляция встречи «Барыс» — ЦСКА начнётся в 17:00 по казахстанскому времени и будет доступна на телеканале Qazsport.

После 47 сыгранных матчей ЦСКА набрал 54 очка, тогда как в активе «Барыса» — 37 баллов после такого же количества игр. В предыдущем матче регулярного чемпионата астанинский клуб на своём льду уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 0:1. Это поражение стало для «Барыса» пятым подряд в КХЛ, а в десяти последних встречах команда потерпела девять поражений.
ЦСКА в своём последнем матче регулярного чемпионата на выезде проиграл омскому «Авангарду» — 1:2. Отметим, что в текущем сезоне «Барыс» и ЦСКА между собой ещё не встречались.