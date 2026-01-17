Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — ЦСКА

После 47 сыгранных матчей ЦСКА набрал 54 очка, тогда как в активе «Барыса» — 37 баллов после такого же количества игр. В предыдущем матче регулярного чемпионата астанинский клуб на своём льду уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 0:1. Это поражение стало для «Барыса» пятым подряд в КХЛ, а в десяти последних встречах команда потерпела девять поражений.

ЦСКА в своём последнем матче регулярного чемпионата на выезде проиграл омскому «Авангарду» — 1:2. Отметим, что в текущем сезоне «Барыс» и ЦСКА между собой ещё не встречались.