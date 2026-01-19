Черчесов сделал заявление о новичке «Ахмата» из сборной Казахстана

Вингер сборной Казахстана помог грозненцам обыграть сербский клуб ОФК со счётом 3:0 в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции. Казахстанец отметился голом на 37-й минуте, а на 45-й отдал ассист на Мохамеда Конате.
— Как оцените игру новичков команды — Пряхина, Цаке и Кенжебека?
— Не будем давать им оценки. Другое дело, что Кенжебек два месяца не играл, но все равно ему удалось доказать в игре с ОФК, почему он здесь, с нами, — приводит его слова пресс-служба «Ахмата».
Напомним, что в январе Кенжебек прошёл медицинское обследование и подписал контракт с российским клубом сроком на 4,5 года.
В карьере Кенжебека также были «Женис», «Мактаарал», «Кайрат», а также словацкий «Кошице» и кипрский «Акритас Хлоракас».
Черчесов возглавлял сборную Казахстана в период 2024—2025 годов, после чего принял «Ахмат».