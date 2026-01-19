Игорь Абрамов стал игроком «Динамо»

Абрамов — чемпион Высшей лиги-2019 в составе ЦСКА,.
— Рады вас приветствовать в «Динамо». Какие у вас эмоции после перехода в клуб?
— Отличные, самые наилучшие.
— Как произошло ваше приглашение в команду? Долго ли обдумывали это предложение?
— Предложение поступило — обдумывал недолго. Я в «Динамо»!
— Как вам тренировочный процесс?
— Очень нравится, команда приняла отлично, с многими, скажем так, играл раньше, когда были в другом клубе, да и с многими в целом знаком.
— Какие личные цели ставите на сезон?
— Максимально хорошо показать себя в игре, усилить свои показатели и обойтись без травм!
— Есть ли у вас любимый игрок, которого вы могли бы назвать своим спортивным ориентиром?
— Думаю, нет. Для меня спортивный ориентир — это полная самоотдача и чемпионство «Динамо» в этом году! — рассказал Абрамов.