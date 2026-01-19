Ричмонд
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

С 23 по 25 января в Сыктывкаре пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.

7-й этап.

Сыктывкар.

Расписание трансляций.

23 января, пятница.

10:45 — женщины и мужчины, квалификация спринта, классический стиль.

13:15 — женщины и мужчины, финалы спринта, классический стиль.

24 января, суббота.

10:30 — женщины, 10 км, классический стиль.

13:00 — мужчины, 15 км, классический стиль.

25 января, воскресенье.

11:00 — женщины и мужчины, квалификация командного спринта, свободный стиль.

12.30 — женщины и мужчины, финалы командного спринта, свободный стиль.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок — московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».