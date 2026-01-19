Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
5-й этап.
Гомс, Швейцария.
Расписание трансляций.
23 января, пятница.
14:30 — мужчины и женщины, квалификация командного спринта, свободный стиль.
16:30 — мужчины и женщины, финалы командного спринта, свободный стиль.
24 января, суббота.
12:00 — мужчины и женщины, квалификация спринта, классический стиль.
16:30 — мужчины и женщины, финалы спринта, классический стиль.
25 января, воскресенье.
15:15 — женщины, масс-старт, 20 км, классический стиль.
18:15 — мужчины, масс-старт, 20 км, классический стиль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок — московское. Прямые трансляции покажет Okko.