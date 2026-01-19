Ричмонд
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

С 23 по 25 января в швейцарском Гомсе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

5-й этап.

Гомс, Швейцария.

Расписание трансляций.

23 января, пятница.

14:30 — мужчины и женщины, квалификация командного спринта, свободный стиль.

16:30 — мужчины и женщины, финалы командного спринта, свободный стиль.

24 января, суббота.

12:00 — мужчины и женщины, квалификация спринта, классический стиль.

16:30 — мужчины и женщины, финалы спринта, классический стиль.

25 января, воскресенье.

15:15 — женщины, масс-старт, 20 км, классический стиль.

18:15 — мужчины, масс-старт, 20 км, классический стиль.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок — московское. Прямые трансляции покажет Okko.