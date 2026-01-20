В организме умершего шахматиста Народицкого были обнаружены наркотические вещества (New York Post)

Об этом говорится в заключении судмедэкспертизы, которое есть в распоряжении New York Post. В организме шахматиста были обнаружены метамфетамин, амфетамин, митрагинин и гидроксимитрагинин.
Народцкий скончался в октябре в возрасте 29 лет. Его нашли мертвым в собственном доме в Шарлотте, штат Северная Каролина.
Гроссмейстер занимал 23-е место в мировом рейтинге по блицу, а на чемпионате мира-2024 стал девятым в этой дисциплине.
Умер 29-летний топ-шахматист из США — почему из-за этого все переругались и при чем тут Крамник.