Юлия Ступак: «Мне кажется, скоро спортсмены создадут группу, в которой мы будем обсуждать комментаторов, у которых уже идет пена изо рта»

Где-то в параллельной вселенной тем временем есть такое слово, как поддержка. Поддержка, потому что ты свой, мы из одной страны, мы гордимся нашими спортсменами (и не только) тут можно сказать о каждом направлении. И вот это есть единство. Слово, которое многим не знакомо, к сожалению….