Юлия Ступак: «Мне кажется, скоро спортсмены создадут группу, в которой мы будем обсуждать комментаторов, у которых уже идет пена изо рта»

"Мне кажется, что скоро спортсмены соберутся и создадут группу. В которой мы будем обсуждать комментаторов, у которых пена изо рта уже идет).
Будем брать их фамилии и всячески поливать грязью)) Чтобы комментаторы видели себя со стороны) Ну, а что? Свежо, по-моему☺️❤️?
Я уже привыкла к злым комментариям (что касаются меня), нигде не подписана, стараюсь лишнего не читать… Но когда допускают наших спортсменов, наши же болельщики (не все☝?☝?☝?) заранее поливают грязью, между собой ругаются, на спортсменов наезжают, беспокоятся за свой бюджет, который мы у них воруем (судя по всему?).
И тут понимаешь, что сначала мы убирали дистанцию между нами и болельщиками, а теперь я наблюдаю за тем, как абсолютно незнакомые люди в край уже оборзели…
И прочитайте между строк, пожалуйста: мне нравится, что мы с такими людьми живем на разных «планетах», но если об этом не говорить, это войдет в привычку).
Где-то в параллельной вселенной тем временем есть такое слово, как поддержка. Поддержка, потому что ты свой, мы из одной страны, мы гордимся нашими спортсменами (и не только) тут можно сказать о каждом направлении. И вот это есть единство. Слово, которое многим не знакомо, к сожалению….
Радует лишь то, что есть и люди, которые все понимают, выражают поддержку и радуются за других. Вот за такое спасибо!" — написала Ступак в своем телеграм-канале.