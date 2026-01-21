«Коростелев не самый сильный спортсмен, Непряева тоже не суперзвезда». Васильев о шансах лыжников на медали Олимпиады

Ранее Коростелев и Непряева получили приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК).
"Это формальная и приятная процедура. Ничего нового не произошло, но хорошо, что это случилось официально. Тем не менее подтверждается тезис, что Кирсти Ковентри вместе со своей командой последовательны в действиях и выполняют свои слова, данные всему спортивному сообществу.
Сложно сказать про перспективы россиян. Честно говоря, Савелий не самый сильный спортсмен. У Непряевой побольше шансов, но она тоже не суперзвезда. Не знаю по поводу подготовки в этом сезоне. Если они целенаправленно не готовились к Играм, то шансов не так много, но чудеса случаются. Можно вспомнить Большунова, который на прошлой Олимпиаде завоевал несколько медалей. Никто от него не ожидал прыти.
Зачастую фавориты не очень хорошо выступают, потому что на них давят. Кроме того, сложно будет обыграть стероидных норвежцев. Но Олимпиада может преподнести неожиданные результаты, поэтому надеемся на медали", — сказал Васильев.